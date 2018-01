Mercado de jogos online cresceu 43% em 2005 Os jogos massivos online, ou MOGs, em que milhares de jogadores disputam suas partidas compartilhando um mesmo universo virtual, cresceu cerca de 43% no ano passado, de acordo com um levantamento feito pela empresa de pesquisas DFC Intelligence. Entre os motivos para o sucesso dessa modalidade de game, a consultoria aponta a popularidade do jogo World of Warcraft, movimentando US$ 2 bilhões em todo o mundo. Só este jogo (também chamado WoW) tem mais de 6 milhões de usuários, segundo números da Blizzard Entertainment, empresa responsável pelo título. Os MOGs de videogames também estão conquistando espaço: jogos massivos online de games como o Xbox ou PlayStation podem responder por 29% do total dos MOGs até 2011, diz a consultoria, quando o mercado de jogos virtuais chegará a US$ 6,8 bilhões/ano. Um dado curioso do relatório é que mais de 50% dos assinantes destes jogos estão em países asiáticos como a Coréia do Sul, China e Taiwan.