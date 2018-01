Mercado de produtos USB dobra de tamanho até 2010 O mercado de produtos que usam as portas USB (Universal Serial Bus), deve dobrar de tamanho até o final da década, na comparação com os resultados apurados em 2005, segundo um estudo da consultoria In-Stat. De acordo com um relatório da empresa, o número de produtos fabricados em 2005 compatíveis com portas USB chegou a 1,4 bilhão, número que deve saltar para 2,8 bilhões até 2010. Inclua-se aí uma infinidade de equipamentos como tocadores de música digital, aparelhos de som e home theaters, além de dispositivos de memória, todos eles usando as portas USB para trocar dados, músicas e vídeos. Também entram na conta da In-Stat dispositivos como telefones celulares que também podem funcionar como pen-drives, transportando arquivos de todos os tipos.