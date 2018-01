Mercado de satélites quer crescer com TV digital e IPTV A TV digital e a televisão transmitida pelo protocolo de internet (IPTV) são as duas áreas com maior potencial de crescimento para os serviços de satélites no Brasil. A avaliação é do diretor da Intelsat para Mercosul e Chile, Estevão Ghizoni. A empresa passou a ser a maior provedora mundial de serviços comerciais de satélites de órbita fixa a partir da sua fusão com a PanAmSat, ficando com uma frota de 51 satélites. Segundo Ghizoni, a PanAmSat tinha grande força em vídeo e dados e transferiu isso para a nova Intelsat. De acordo com ele, o principal efeito da fusão no Brasil é a ampliação do leque de produtos e serviços oferecidos pela nova empresa para seus clientes no País. "Temos agora mais capacidade e mais opções e podemos atender a nossos clientes de forma mais eficiente", disse. Empresas de televisão, aberta e por assinatura, e operadoras de telefonia já usam os serviços de satélites e poderão aumentar sua demanda a partir do interesse pelas novas tecnologias de transmissão como TV digital e IPTV. A entrada desses novos serviços no mercado brasileiro para os consumidores em geral "não vai ocorrer do dia para a noite, levará tempo", segundo o executivo. Mas um importante passo foi dado com a escolha de um padrão para a TV digital e as empresas já estão se movimentando. A TV Globo, por exemplo, usou serviços do satélite Intelsat Américas 8 como um teste para transmitir imagens da Copa do Mundo de futebol em alta definição. Transição No caso da IPTV, a demora deve ser maior porque, embora a tecnologia exista, a operação desses serviços "depende de regulamentação". As radiodifusoras defendem que a mesma legislação que é aplicada a elas alcance também os novos serviços de transmissão. A Intelsat adquiriu o controle acionário da PanAmSat por cerca de US$ 6,4 bilhões, sendo US$ 3,2 bilhões pagos ao antigo controlador da corporação e o restante em dívidas da empresa comprada. Somados, os faturamentos de PanAmSat e Intelsat referentes ao período de 12 meses até 31 de março resulta em mais de US$ 2 bilhões. A nova empresa manterá um escritório no Brasil, no Rio.