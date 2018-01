Mercado de telas será promissor para LCD TVs O grupo de pesquisas iSuppli, que avalia a demanda por componentes na indústria de eletrônicos, revisou suas previsões para o futuro no mercado de TVs de alta definição, dando maior destaque para as LCD Tvs. Segundo a empresa, o cristal líquido irá movimentar um mercado de US$ 66 bilhões em todo o mundo neste ano, com crescimento de 22,2% em relação aos US$ 54 bilhões registrados no ano passado. A previsão é 6% superior às estimativas iniciais feitas pela empresa e apontam para um total de 354 milhões de unidades fabricadas neste ano, com acréscimo de 4 milhões contra 282 milhões no ano passado.