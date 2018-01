Mercado de TI aquecido incentiva produtos 'made in Brazil'

O mercado brasileiro de tecnologia tem apresentado uma expansão considerável. Nos últimos 12 meses, o total de celulares no País cresceu 17,6%, atingindo 112,7 milhões em setembro. Este ano, a venda de computadores deve chegar a 10,1 milhões, ultrapassando pela primeira vez a de televisores. O acesso maior à tecnologia, somado às condições macroeconômicas favoráveis, tem incentivado empreendedores e investidores no setor de tecnologia. Veja dois exemplos de produtos desenvolvido com tecnologia nacional: MAKER - Criado pela empresa baiana Softwell, promete revolucionar a forma como se desenvolve sistemas e acabar com as confusas linguagens de programação. A solução proposta é simples: a partir de uma interface gráfica, leigos poderão criar programas sem entender de Java, Delphi, SQL ou qualquer linguagem. É o equivalente a migrar do antigo DOS para a plataforma Windows. Apesar de as primeiras vendas já terem sido realizadas, o mercado ainda duvida da capacidade do Maker, como se vê em discussões no fórum GUJ e aqui, em notícia do portal estadao.com.br. Assista ao vídeo sobre o software ao lado. VEOTEX - A empresa de Belo Horizonte criou um sistema de monitoramento com vídeo, via celular, que, segundo o diretor-presidente da companhia, Claudio Gaspari, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Entre os clientes do sistema estão a Oi (ex-Telemar) e a Telemig Celular. A idéia para o equipamento foi do técnico em eletrônica Roberto Fernandino, diretor de Tecnologia da Veotex. "O horizonte é muito promissor." A empresa espera faturar R$ 10 milhões este ano. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo já testa o sistema no trânsito da capital paulista.