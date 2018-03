Mercado de tratores para fruticultura também passa por bom momento

Em São Paulo, a área total de citros é de 672.800 hectares e fala-se em 15% de área irrigada, entre 100 mil e 110 mil hectares, diz o consultor Carlos Cogo. ''''Há dez anos, a irrigação não chegava a 2% da área total cultivada.'''' Para o consultor, a irrigação surgiu como alternativa, mas já se tornou uma necessidade na citricultura. ''''É uma tecnologia que permite produzir mais em uma área menor, que é a tendência da atividade no Estado.'''' Segundo levantamento do consultor, em São Paulo, 57% das árvores pertencem a produtores que possuem mais de 100 mil árvores. Estes, por sua vez, representam apenas 4,8% do total de citricultores do Estado. ''''Essa concentração de árvores nas mãos de grandes produtores estimulará ainda mais a irrigação nas propriedades'''', aposta. TRATORES Em relação ao mercado de tratores, o diretor de Marketing da Massey Ferguson, que detém de 60% a 70% do mercado paulista de equipamentos e máquinas citrícolas, Fábio Piltcher, informa que a empresa registrou, de 2006 para 2007, aumento de 46% na venda de tratores, com participação significativa da citricultura. O crescimento das vendas de tratores da indústria em geral aumentou, no mesmo período, 53%. ''''O segmento de citros não cresceu isoladamente. Houve melhora também para grãos, café, hortaliças e frutas e cana-de-açúcar'''', afirma. Tratores de 75 cavalos são os preferidos pelos citricultores. Conforme o vice-presidente da Tracbel, revendedora da marca Massey Ferguson, Luiz Gustavo Magalhães Pereira, em 2007 a citricultura foi o mercado mais representativo nas vendas de tratores. ''''De 400 tratores vendidos em São Paulo, 150 foram para citros, volume que significa uma reação do segmento.'''' Para Pereira, ''''a tendência é renovar a frota e descartar a sucata, para evitar prejuízos''''.