Mercado de TVs de plasma cresce 95%, afirma pesquisa Entre as TVs planas, de telas finas, tecnologias concorrentes como o LCD e o plasma disputam a preferência do consumidor. Esta segunda, aliás, foi recentemente deixada de lado para gigante japonesa Sony, que anunciou que irá focar esforços no desenvolvimento de telas de cristal líquido, considerada pela empresa como a tendência para o futuro de telas de alta definição. Mas ainda pode ser cedo para anunciar o declínio do plasma. Segundo um relatório da empresa de pesquisas DisplaySearch, especializada no mercado de Tvs e displays, as vendas globais de Tvs com esta tecnologia cresceram 95% entre abril e junho, chegando a 2,2 milhões de unidades. A empresa que mais vendeu Tvs de plasma, ainda segundo a empresa, foi a também japonesa Matsushita, que comercializa modelos com a marca Panasonic (dona de 28,3% do mercado de plasma no trimestre). Com este resultado, as telas de plasma abocanharam 5% do mercado mundial de Tvs no segundo trimestre deste ano, em número de unidades, contra 4% no primeiro trimestre, afirmou a companhia. Em faturamento, a venda de telas de plasma cresceu 57% na comparação com igual período no ano passado, graças à queda dos preços dos aparelhos e a competição entre diversas tecnologias nas Tvs de alta definição. Atrás da Panasonic, vem a coreana LG, com 17,1% do mercado mundial de telas de plasma, seguida pela Samsung com 13,6% e a holandesa Philips com 10,3%. Ainda segundo a DisplaySearch, as vendas de LCD Tvs também apresentaram um crescimento significativo no segundo trimestre, de 135% na comparação com igual período no ano passado. As Tvs de cristal líquido, segundo a companhia, já respondem por 22% do mercado mundial de Tvs, em número de unidades.