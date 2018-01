Mercado está pronto para enfrentar a Apple

Os principais fabricantes de celular, concorrentes da Apple, prometem entrar com força para brigar com o iPhone 3G. Até o final deste ano e no começo de 2009, chegam às prateleiras, incluindo as brasileiras, novos supercelulares com telas sensíveis ao toque, tecnologias 3G, câmeras de 5 megapixels ou mais e com designs à altura do iPhone (veja os melhores deles ao lado). Na primeira fila da linha de tiro contra o celular da Apple, estão o HTC Diamond, o SonyEricsson Xperia X1, o Samsung Omnia e o BlackBerry Bold. Esse último foi o primeiro a aportar nas lojas das operadoras brasileiras, já este mês, junto com o iPhone. Ele é o primeiro modelo BlackBerry, do fabricante canadense Research In Motion (RIM), compatível com a tecnologia 3G HSDPA. Além da conexão, o aparelho acessa redes sem fio (Wi-Fi) e tem GPS. A câmera deixa um pouco a desejar. Assim como a do iPhone, a do Bold tem apenas 2 megapixels, que é pouco para fazer fotos com boa qualidade de impressão. Já Xperia X1, que foi apresentado em fevereiro e está prevista para chegar ao Brasil em 2009, é um dos concorrentes mais aguardados ao lado dos aparelhos da HTC, o Diamond e o Touch Pro. O X1 tem um teclado deslizante que se curva ligeiramente ao ser aberto. Isso torna o aparelho mais ergonômico nas mãos. Ele usa o sistema operacional Windows Mobile, que não é tão fácil de mexer quanto o iPhone, mas já tem uma história mais longa no mercado de celulares e é mais aberto a softwares de terceiros. O X1 ainda tem uma interface diferentona com áreas de trabalho diferentes separadas. Os modelos da taiwanesa HTC também utilizam o Windows Mobile. Porém, a grande vantagem é a nova interface Touch Flo, que permite encontrar e acessar com facilidade as principais funções do celular, como e-mails, fotos, contatos, etc, e ainda conta com efeitos gráficos bonitos. O modelo Touch Pro tem um teclado físico deslizante. Já o Diamond, que está previsto para outubro no Brasil, é apenas controlado pela tela sensível ao toque. O Nokia N96 é uma estrela também entre os concorrentes do iPhone porque traz na bagagem todo o sucesso do seu antecessor, o N95.É um dos concorrentes mais fortes. Tem 16 GB de memória interna, reproduz vídeos de alta qualidade e sua câmera é de 5 megapixels com uma lente Carl Zeiss. O Omnia, da Samsung, também promete. Ele foi lançado no mesmo dia do iPhone 3G. Coincidência ou não, ele tem versões de 8 GB e 16 GB, uma tela de 3,2 polegadas sensível ao toque, câmera de 5 megapixels e usa o Windows Mobile. Conheça os modelos que enfrentam o iPhone Parte 1 Parte 2