Mercado futuro

Você certamente não conhece estes dez cozinheiros - e não há nada de errado nisso. Eles ainda não aparecem na mídia nem são os protagonistas em seus restaurantes. Mas pode apostar, têm futuro. Foram os participantes da segunda edição do Prêmio Paladar Novos Talentos. Os mestres-cucas foram indicados por dez estabelecimentos pré-selecionados pelo caderno, com a seguinte condição: que fossem profissionais promissores, mas ainda não ocupassem posição de destaque nas brigadas de seus restaurantes. Os jurados foram: a nutricionista e blogueira Neide Rigo, a cozinheira Mazzô França Pinto e o editor executivo Luiz Américo Camargo. Os candidatos, provenientes de restaurantes dos mais variados estilos, participaram da competição da seguinte forma. No último dia 9 eles sortearam dez temas (um para cada concorrente) ligados à cozinha brasileira e tiveram uma semana para pesquisar os ingredientes e desenvolver uma receita. No dia 16, nas instalações do curso de gastronomia do Senac, prepararam suas criações, que foram provadas por um júri especializado. O resultado, eles souberam só na festa de ontem. O vencedor foi o jovem Jefferson de Oliveira Santana, do La Mar, que, depois de ter sorteado o tema "cozinha do cerrado", apresentou uma galinhada com creme de mandioca e pequi. Em segundo lugar, ficou Mariana Jeveaux Gilbertoni, do D.O.M., que, a partir da "cozinha do sul", criou o assado de tira com béarnaise de chimarrão. Quem garantiu a terceira posição, com o tema "Amazônia", foi João Alves Gualberto, do Dona Onça. A trajetória dos dez novos talentos - do sorteio à chamada oral diante dos jurados, passando pelas compras no Mercadão - você pode acompanhar em detalhes num vídeo especial feito pela TV Estadão. Veja as receitas: Galinhada com creme de mandioca e pequi Robalo no vapor aromatizado com manjericão e alho com risoto de champignon e manjericão Assado de tira com bérnaise de chimarrão Pirarucu em crosta de mandioca com pirão e tartar de banana ao leve molho de coentro Filé de pescada com tartar de pupunha, bisque e gelatina de pimentão Camarão à baiana com arroz de coco Baião-de-dois com carne-seca na tapioca Peixe com legumes em creme de coco e urucum, com espuma de palmito pupunha e azeite de ervas Frango caipira com arroz mexido Costela de porco assada