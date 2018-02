Mercado mundial de agroquímico sofre, mas Dupont espera retomada

Mas a atual firmeza dos preços internacionais das commodities traz ao setor a esperança de uma recuperação ainda em 2009, avaliou o vice-presidente global para Agricultura e Nutrição da Dupont, um dos principais players mundiais em insumos agrícolas.

Em 2008, o Brasil superou os Estados Unidos como o maior mercado para defensivos agrícolas no mundo, registrando receita superior a 7 bilhões de dólares. Entretanto, o faturamento do setor no país, que cresceu 30 por cento no ano passado, teve perdas de 22 por cento no primeiro trimestre, com produtores tentando reduzir custos.

"É difícil prever o mercado de defensivos até o final do ano. Tivemos um início muito difícil, mas achamos que podemos fazer um bom papel... Esperamos crescer, mas a questão é quanto", declarou James Borel, executivo da Dupont que visitou o Brasil nesta semana.

"Em defensivos, o mercado caiu bem... É desafiador, não há dúvidas", acrescentou ele a jornalistas, observando que as inversões nas taxas de câmbio com a crise global, especialmente no Brasil, a seca na Argentina e os problemas de crédito em diversos países afetaram o desempenho do mercado.

Ele não forneceu dados da Dupont, que tem no Brasil o seu principal mercado global de defensivos e o segundo maior para negócios de sementes --mais da metade do total de 1,8 bilhão de dólares em vendas registradas pela diversificada empresa no país vem do segmento de agricultura.

"Na área de sementes, também cresceremos, particularmente em milho e soja", ressaltou, evitando fazer previsões.

Embora tenha assinalado que a crise econômica mundial é "única", ele observou que os negócios ligados à agricultura foram relativamente menos afetados do que outros setores.

"Nosso negócio permanece forte... vamos ver alguma oscilação no crescimento da demanda por grãos, mas não um declínio.... Não acho que estamos em recessão em agricultura."

SAFRA 2009/10

Para Borel, o problema de crédito na agricultura é mais significativo no Brasil e em países da Europa oriental, do que nos Estados Unidos, por exemplo, e as dívidas dos agricultores brasileiros são uma "preocupação", embora administrável.

Mesmo assim, a próxima safra de milho do país (2009/10, no plantio de verão) poderá perder área, disse ele, sem fazer estimativas. De outro lado, os preços da soja "estão muito atraentes", acrescentou, o que traz algum ânimo.

"É muito difícil prever preços... Vimos aumentos significativos nos preços de commodities há um ano, eles recuaram, mas recuaram para um novo patamar mais alto do que o preço histórico. Achamos que isso é realista", afirmou, observando que a demanda por grãos continua a crescer num momento em que "a relação de estoque e uso de milho e soja está muito baixa".

BRASIL ESTRATÉGICO

Segundo Borel, no contexto de preços agrícolas em um patamar mais alto, com a crescente demanda da população dos países em desenvolvimento, o Brasil é estratégico para a Dupont, pois conta com a disponibilidade de terras que outras nações não têm mais.

A empresa, que está lançando no país o milho transgênico Herculex, resistente a insetos e tolerante a um herbicida, espera liderar o mercado de sementes geneticamente modificadas do cereal em um ano ou dois.

A Dupont também está de olho na disponibilidade de matéria-prima para a fabricação de biocombustíveis encontrada no Brasil. O bagaço de cana está sendo avaliado pela empresa em uma joint-venture formada no ano passado com a Danisco, nas pesquisas do etanol de segunda geração feito a partir de celulose.

O caldo da cana também é visto como promissor nas pesquisas que a empresa desenvolve há alguns anos com a petroleira BP, para a produção do chamado biobutanol, um biocombustível que teria maior energia por unidade do que o etanol.

Apesar do interesse na cana, Borel disse que os encontros dos executivos da Dupont com usineiros do Brasil foram apenas "exploratórios", e não teria sido fechado nenhum acordo de cooperação.

"Não negociamos nada... Mas temos muita pesquisa sendo feita e continuamos a trabalhar localmente e em outras partes do mundo", afirmou, dizendo-se impossibilitado de denominar as empresas com as quais a Dupont mantém contato no Brasil.