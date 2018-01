Mercado mundial de PCs tem crescimento recorde em 2007

A comercialização de PCs no terceiro trimestre deste ano aumentou na taxa mais rápida dos dois últimos anos, consolidando a fabricante Hewlett-Packard como líder, ainda mais à frente da Dell, segundo empresas de pesquisa de tecnologia reportaram nesta semana. As vendas de computadores portáteis contaram muito para o aumento de 15,5% nas vendas globais de PCs de julho até setembro de 2007, em relação ao mesmo período do ano passado, especialmente na Europa, segundo a empresa de pesquisa IDC. De acordo com as estimativas do centro de pesquisa Gartner, o crescimento foi de 14,4%. As pesquisas aumentaram as expectativas para outra performance forte nos últimos meses do ano. "O apelo de laptops em todas as regiões continua a empurrar o mercado de PCs em um ritmo impressionante e cria um ambiente para esses últimos meses serem muito fortes", afirmou Loren Loverde, diretor da IDC. A IDC informou que 66,9 milhões de PCs foram comercializados, contra 57,9 milhões um ano atrás, enquanto para o Gartner as quantias foram 68,5 milhões contra 59,8 milhões nos mesmos períodos. As duas empresas de pesquisa utilizam métodos de mensuração um pouco diferentes. Entretanto, as duas apontaram um crescimento maior nas vendas fora dos EUA. A porcentagem de ganhos que as duas empresas de pesquisa concluíram foi a maior em qualquer trimestre desde o quarto de 2005, quando a IDC informou um aumento de 15,5% e o Gartner de 15,8%. Disputa global A HP tomou a dianteira frente à Dell no ano passado como a maior fabricante de PCs do mundo, ganhando ainda mais espaço neste terceiro trimestre de 2007. Mesmo nos EUA, onde a Dell permaneceu como a líder no setor, o número de unidades vendidas da empresa caiu cerca de 5%. A IDC coloca a HP como dona de 19,6% do mercado mundial e a Dell com 15,2%, enquanto para o Gartner estes valores são de 18,8% e 14,4%, respectivamente. Ambas as firmas afirmam que a HP ganhou mais de 2% do mercado se comparado ao ano anterior, com um aumento geral de 33% no comércio de PCs. De acordo com a medição da IDC, o grupo chinês Lenovo está em terceiro lugar, com 8,2%, contra 8,1% da Acer. Para o Gartner, a ordem é invertida: Acer está em terceiro lugar com 8,1% enquanto a Lenovo tem 8%. Ambas as empresas de pesquisa colocaram a Toshiba em quinto lugar, com 4,4% do mercado mundial.