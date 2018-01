Mercado nacional de software cresceu 20%, diz estudo A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) divulgou nesta semana a pesquisa "O Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências", edição 2007, estudo encomendado à empresa de pesquisas IDC - International Data Corporation, que entrevistou 550 empresas entre desenvolvedores, fornecedores e exportadores de programas de computador. O objetivo é mostrar um panorama do setor, considerado um dos prioritários pelo atual governo para a política industrial. De acordo com o levantamento, o mercado nacional de software e serviços caiu uma posição no cenário mundial e ocupa, atualmente, a 13ª colocação. Em 2006, o segmento movimentou US$ 9,09 bilhões, um aumento de 22,6% em relação a 2005. Desse total, US$ 3,26 bilhões referem-se a software, o que representa 1,3% do mercado mundial e 43% do latino-americano. Os outros US$ 5,83 bilhões estão relacionados a serviços correlatos. A pesquisa aponta ainda que o setor deve atingir um crescimento anual superior a 12%, até 2010. Atualmente esse segmento conta com, aproximadamente, 8 mil companhias, das quais 78% dedicam-se ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e 22% à prestação de serviços. Outro dado importante é que 94% das empresas que compõe esse setor são de micro e pequeno portes. No último ano, o mercado mundial de Tecnologia da Informação movimentou US$ 1,17 trilhão, sendo 38,8% provenientes de hardware; 20,9% de software e 40,3% de serviços. No que se refere à exportação de software e serviços, a pesquisa afirma que, em 2006, foram comercializados US$ 52 milhões em licenças, uma variação de 48,5% sobre 2005. Já em relação a serviços, o segmento fechou o ano com um volume de US$ 195 milhões, representando uma variação de 37,3% sobre o ano anterior. Comunicações O estudo identificou também diversas tendências, a curto e médio prazos, como por exemplo, a consolidação do "Service Oriented Architecture" (SOA) no país, o crescimento de projetos ligados a VoIP (Voz sobre IP) e a convergência de dados e voz, o aumento da adoção de modelos de licenciamento via assinatura e de softwares de código aberto como plataformas de infra-estrutura. "O objetivo do levantamento é mostrar um panorama do setor, que é considerado estratégico pelo atual governo. O estudo confirma que temos avançado em diversos aspectos nos últimos anos, mas que ainda temos grandes desafios pela frente", ressalta Jorge Sukarie, presidente da Abes.