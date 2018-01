Mercado negro de licenças para internet cafés floresce na China

Licenças para operar cafés que oferecem acesso à internet são revendidas ilegalmente na China. O comércio floresce desde março, quando o governo proibiu a emissão de novas permissões. Proprietários desse tipo de estabelecimento perceberam que podem fazer mais dinheiro vendendo o negócio do que propriamente administrando-o. Segundo a agência de notícias Xinhua, uma autorização pode ser revendida por milhares de vezes o valor originalmente pago por um trâmite burocrático desses. "Hoje em dia uma licença deve valer até mais de um milhão de yuans (R$ 246 mil)", acredita Yang, ex-dono de internet café em Xangai, que vendeu o direito de operação do negócio por 350 mil yuans (R$ 86 mil) há quatro anos atrás. O comprador do internet-café de Yang revendeu o negócio por mais de 500 mil yuans (R$ 123 mil) no ano passado e o atual proprietário não revela detalhes sobre o atual valor do estabelecimento. De acordo com dados do Ministério da Informação e Indústria, em março existiam na China por volta de 113 mil cybercafés atendendo a uma população de milhões de internautas. Apenas no ano passado, o numero de usuários de internet aumentou em 30%, chegando a 132 milhões em dezembro, de acordo com o Centro de Informação da Rede Internet (Internet Network Information Centre). Autoridades reconhecem o problema do comércio ilegal de licenças por preços inflacionados, mas admitem que não têm como controlar esse tipo de especulação, pois se trata de um acordo feito entre terceiras partes. O governo não possui estatísticas sobre revenda de licenças comerciais. Em março o governo suspendeu a liberação de novas licenças sob o argumento de que a internet é nociva aos jovens, depois que inúmeros casos de dependência do uso da rede ganharam destaque na mídia nacional. Na China é proibida a entrada de menores de 18 anos em internet cafés e lanhouses. O vício da internet e, principalmente, de jogos eletrônicos é um problema no pais, onde existem clínicas especializadas nesse tipo de doença. Os tratamentos são semelhantes aos aplicados em pacientes viciados em drogas pesadas e incluem reclusão e choques elétricos. Mas apesar da maior parte da sociedade ver com bons olhos as medidas do governo para proteger a juventude do vício, críticos questionam se a proibição dos cybercafés não teria por objetivo censurar e dificultar o maior acesso à informação. O governo admite que investe em monitoramento online e bloqueia o acesso a sites que contêm assuntos politicamente "delicados". Como é o caso, por exemplo, de páginas que fazem referência ao Massacre da Praça da Paz Celestial, que criticam o partido comunista ou que reivindicam direitos separatistas ao Tibet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.