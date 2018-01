Mercado se antecipa à venda da Telemig e ações sobem A operadora móvel Vivo publicou fato relevante nesta sexta-feira informando que participa da disputa de compra da Telemig e da Amazônia Celular, mas ressaltou que o processo ainda está "em curso". Segundo reportagem da Gazeta Mercantil, a Vivo teria acertado a compra das duas empresas, que pertencem à Telpart Participações, por 3,5 bilhões de reais. No início do pregão na Bolsa de Valores de São Paulo os negócios com algumas das ações de Telemig e Amazônia Celular foram suspensos, no aguardo de esclarecimentos sobre a notícia, mas foram retomados no início da tarde. Apesar da Telpart e da Vivo terem negado o fechamento do negócio, as ações das operadoras negociadas na Bovespa avançavam diante da expectativa de que um anúncio pode estar próximo, disse um operador de uma corretora nacional. "A alta das ações é por causa da notícia da Gazeta Mercantil (...) Está havendo um movimento nesse sentido", afirmou o operador, sob condição de anonimato. Às 15h42, as ações preferenciais da Vivo operavam em alta de 4,07, a 8,70 reais, enquanto o principal índice da Bovespa avançava 0,29 por cento. Os papéis da Telemig chegaram a disparar mais de oito por cento antes de perderem força para valorização de 1,91 por cento, para 4,79 reais. Já as ações da Amazônia Celular disparavam 12,50 por cento, a 0,54 real. A Telpart anunciou em maio a contratação do Merrill Lynch para avaliar oportunidades de desenvestimento relacionado à Telemig e Amazônia Celular. A compra dessas operadoras daria à Vivo, controlada por Telefónica e Portugal Telecom, presença no importante mercado de Minas Gerais, além de reforçar sua participação na região Norte. A criação de uma rede nacional pela Vivo é um dos principais objetivos da companhia para melhorar seu desempenho operacional. Em fato relevante, assinado pelo presidente da Vivo, Roberto Lima, a operadora diz que participa da disputa, ainda em andamento, pelas operadoras da Telpart. "Caso tal processo resulte na venda do controle das referidas sociedades para a Vivo Participações, serão prestadas as informações pertinentes nos termos da lei", disse o presidente da Vivo. A Telpart, por sua vez, enviou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmando que o processo de eventual venda de suas empresas de telefonia móvel "não foi concluído", e que "até o presente momento não há decisão tomada pela companhia e seus acionistas controladores". A Vivo, que chegou a ter mais da metade do mercado brasileiro de telefonia celular há alguns anos, atualmente possui cerca de 28 por cento de participação e enfrenta forte competição da TIM, da Telecom Italia, e da Claro, da mexicana América Móvil . A TIM informou recentemente não ter interesse na Telemig, enquanto a América Móvil divulgou na quinta-feira que avalia a compra das operadoras, embora não considere vital fazer aquisições para competir no Brasil contra a Vivo. Tanto TIM como Claro possuem redes em Minas Gerais e na região Norte. Segundo relatório da corretora Brascan, a Telemig deve divulgar na próxima semana a maior margem Ebitda entre as empresas do setor no segundo trimestre --35 por cento--, apesar do reduzido crescimento de sua base de clientes. A corretora Ativa considera que a compra de Telemig e Amazônia Celular seria positiva para a Vivo. "(As) duas empresas agregariam cerca de 4,8 milhões de clientes à base da Vivo, que passaria a 35,1 milhões de clientes, se distanciando dos demais ''players'' em termos de liderança, com cerca de 33 por cento de market share no país", observou a analista Luciana Leocadio, da Ativa. (Reportagem adicional de Juliana Siqueira e Renata de Freitas)