MercadoLivre fixa preço de US$ 18 por ação em oferta pública

O site MercadoLivre, que administra uma plataforma de comércio eletrônico pela internet na América Latina, informou na semana passada que fixou em US$ 18 o preço da sua ação para a oferta pública inicial de 16,1 milhões de títulos. A empresa afirmou que espera concluir a colocação de papéis em 15 de agosto. A operação implicará na captação de cerca de US$ 290 milhões, dos quais aproximadamente 84% ficarão nas mãos dos acionistas. O resto será capital de giro para a empresa. Em meados de julho, a companhia disse que parte do capital seria destinado a cancelar uma dívida remanescente de US$ 9,3 milhões. O restante teria propósitos empresariais em geral.