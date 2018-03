Mercados futuros: mais contratos de café

O interesse pela venda da safra com o uso de títulos financeiros - mercado futuro, Cédula de Produto Rural (CPR) e venda antecipada com ou sem opção - tem crescido entre cafeicultores paulistas. Conforme levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA), a utilização desses títulos aumentou 92% na safra 2005/2006 em relação ao ano-safra anterior. Entre as modalidades financeiras disponíveis, a negociação de contratos no mercado futuro é uma das mais utilizadas e permite ao cafeicultor garantir (travar), antecipadamente, um valor lucrativo para o café negociado. Segundo a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), em 2006 foram negociados 528.462 contratos de arábica. No ano passado, o número de contratos subiu para 724.324. Em janeiro, foram 60.144 contratos. O produtor José Renato Miranda Serra, de Garça (SP), conta que, além de contratar assessoria técnica especializada, fez curso na BM&F. "É imprescindível, além de ter os custos de produção calculados para poder travar o melhor preço, ter a orientação de uma corretora", diz. O grupo de produtores do qual Serra faz parte produz 50 mil sacas de café e 50% da produção é negociada no mercado futuro. "Procuramos negociar no fim do ano, fora da época de pico de safra, quando a oferta é maior e os preços tendem a diminuir. O custo de produção médio é de R$ 6 mil/hectare e, baseado nisso, tentamos travar um valor que pelo menos cubra o que foi gasto." MARGEM DE GARANTIA O próprio corretor pode informar sobre o valor da margem de garantia a ser depositado na BM&F e que dá direito a operar na bolsa. A margem de garantia é um valor cobrado de acordo com o número de contratos que o produtor faz. Esse depósito também serve para a bolsa fazer os ajustes diários, que são as oscilações entre o preço que o produtor negociou e o preço do dia registrado na bolsa. A modalidade é utilizada também por produtores cooperados. Na Cooperativa Regional de Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso (Cooparaíso), a negociação é feita via cooperativa, que banca a margem de garantia e os ajustes diários. "O produtor tem todas as informações na cooperativa", diz o trader Marllon Petrus. Na Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas (Cocapec), de Franca (SP), conforme explica o gerente do Departamento de Café, Anselmo Magno de Paula, é dada a assessoria técnica, sem bancar custos, porém. A Cocapec tem 1.700 cooperados. "As vendas futuras vêm crescendo, mas orientamos o produtor sobre a importância de ter dinheiro em caixa, para cobrir as oscilações diárias de preços."