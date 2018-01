Mercedes ofereceu ajuda para Hockenheim receber prova de F1 este ano

"O GP alemão é uma corrida essencial para o calendário da Fórmula 1 e nós temos interesse significativo em que esta prova aconteça", disse a fabricante alemã em nota.

"A Mercedes-Benz participou das discussões e ofereceu uma contribuição significativa para apoiar um GP alemão bem-sucedido em Hockenheimring em 2015. A oferta infelizmente não foi aceita."

Relatos da imprensa indicaram que a Mercedes estava disposta a cobrir metade de qualquer perda eventual e pagar por uma grande parte da promoção.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que gerencia a Fórmula 1, divulgou seu calendário revisado na sexta-feira com a Alemanha ausente pela primeira vez desde 1960.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O circuito de Nuerburgring deveria receber uma prova em 19 de julho, sob um acordo de alternância, mas uma mudança de proprietários e dificuldades financeiras deixaram Hockenheim como única opção.

NO entanto, com público pequeno no ano passado em Hockenheim, os organizadores não estão dispostos a arriscar mais um prejuízo com tão pouco tempo para vender entradas e realizar os preparativos.

(Por Alan Baldwin)