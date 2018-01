Mercedes tem chamado de alerta após derrota na Malásia

“Foi um chamado de alerta, isso vai nos lembrar que não se trata de uma caminhada tranquila”, afirmou Toto Wolff, chefe da Mercedes, depois que o atual campeão, Lewis Hamilton, e seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

“Existe uma competição feroz e não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes e não podemos cometer erros. Precisamos continuar evoluindo e acredito que a derrota foi a coisa certa a acontecer no momento certo, provavelmente.”

“Temos uma grande batalha lá fora”, acrescentou o austríaco.

A Mercedes chegou a Sepang depois de uma dobradinha no GP da Austrália, o que fez com que seus adversários ficassem imaginando se as Flechas de Prata poderiam ser batidas nesta temporada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pole de Hamilton no sábado foi a 13ª consecutiva da Mercedes e a montadora alemã, dominante nas pistas desde a introdução do motor V6 turbo, venceu as últimas oito corridas.

Mas Sepang não foi como o planejado, com a Ferrari e Vettel conquistando sua primeira vitória desde 2013, enquanto a Mercedes tinha dificuldades com os pneus médios e cometeu erros de estratégia.

“É muito fácil depois da corrida apontar o dedo para uma situação em particular, uma decisão em particular e dizer que o problema foi esse. Eu acho que, em uma percepção tardia, houve muitas coisas que poderíamos ter feito melhor”, declarou Wolff.

Hamilton disse que a Ferrari simplesmente lidou melhor com a questão dos pneus.

“Depois da primeira parada, eu simplesmente tinha tanto para recuperar, foi impossível”, afirmou o britânico. “Durante todo o dia eu estava lutando com o equilíbrio do carro, então, não pude cuidar dos pneus.”

“Estava fazendo de tudo com os controles, mas não pude encontrar um bom equilíbrio.”

Vettel continuou na pista quando o safety car teve de entrar na pista, enquanto os pilotos da Mercedes foram para o box trocar os pneus, com Rosberg perdendo mais tempo quando teve de esperar atrás de Hamilton para fazer a sua troca e, assim, voltar à pista.

Rosberg também reclamou que a briga subsequente com aquela configuração do carro também lhe custou muita degradação dos pneus.

“Temos de analisar o todo. Não acho que poderíamos vencer a corrida, mesmo com a estratégia da Ferrari”, disse Niki Lauda, diretor não-executivo da equipe e tricampeão de Fórmula 1.

“Acho que o carro da Ferrari, seu motor e Sebastian foram mais rápidos e melhores. Temos de tirar o chapéu para eles e trabalhar duro.”