Mércia Nakashima morreu afogada, afirma laudo do IML A advogada Mércia Nakashima morreu afogada, segundo apontou o resultado do exame necroscópico feito pelo Instituto Médico Legal divulgado nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo o delegado Antonio Olin, que chefia a investigação da morte de Mércia, ela levou um tiro no braço esquerdo. A bala atravessou o braço e atingiu o maxilar da vítima. A advogada, no entanto, não morreu por causa do ferimento. No exame, foi constatado afogamento como a causa da morte.