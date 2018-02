Merck avança com medicamento para Alzheimer após droga passar em revisão A Merck & Co disse que avançará com a fase avançada de testes da sua droga experimental para Alzheimer, em pacientes com a doença de grau fraco a moderado, depois que um conselho supervisor independente revisou a segurança do remédio e recomendou que fosse dado continuidade ao estudo com o recrutamento de pacientes.