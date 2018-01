Merial promove ciclo de palestras em Goiás Nos dias 1º e 2 de agosto, em Goiás, a Merial promoverá o Ciclo de Palestras contra Clostridioses, para difundir a importância do planejamento sanitário bovino. No dia 1º a palestra será em Ceres e no dia 2, em Rubiataba. Os encontros terão a participação do professor Aires Manuel de Souza, da Universidade de Federal de Goiás, e do zootecnista Rafael Barros. Site ou 0800 88 88 484.