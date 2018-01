Mesma briga

Foi um pouco dos dois. Se no lançamento do iPhone 5, a empresa se concentrou na apresentação de seus aparelhos mais portáteis, como o smartphone e o iPod, desta vez ela focou em seus produtos voltados para a computação. Além do iPad Mini e de um novo iPad de quarta geração, foram mostradas novas linhas de seus notebooks (o MacBook Pro de 13 polegadas) e de seus computadores iMac e Mac Mini.

Com estes lançamentos, a empresa chega à temporada de compras de fim de ano com todas as suas categorias de produtos renovadas. Agora a fabricante tem aparelhos novos em áreas que já estão mais definidas: tocadores de música, smartphones, mini tablets, tablets tradicionais, notebooks leves, notebooks com mais processamento e desktops, uma estratégia que pode fazer diferença para empresa e principalmente para manter suas vendas em alta nos Estados Unidos.

"Creio que a Apple esteja marcando uma posição para a indústria, para os concorrentes, para os consumidores, de que eles não vão tirar o pé do acelerador", disse ao Link Ben Bajarin, analista da consultoria Creative Strategies.

'Ano incrível'. Tim Cook, presidente executivo da Apple, falou sobre este momento da empresa antes de se despedir, no fim da apresentação. "Este tem sido um ano incrível para a Apple, com todos esses novos produtos, com esses aplicativos e serviços na nuvem", disse ele, que está no comando da empresa desde o início de 2011, quando Steve Jobs se afastou em licença médica. Cook assumiu o cargo definitivamente depois da morte de Jobs, há um ano.

O "ano incrível" a que se refere é a sequência de novidades que foram lançadas durante o período, entre elas a terceira e a quarta gerações do iPad (uma em março e a outra na semana passada), o novo sistema iOS 6, o iPhone 5, os novos iPods e, agora, um novo modelo reduzido do iPad, com tela menor (7,9 polegadas) e pesando 308 gramas (menos da metade do peso do tablet maior, de 662 gramas).

O novo aparelho custará a partir de US$ 329 nos Estados Unidos e começa a ser vendido em 2 de novembro em 34 países, junto do novo iPad de quarta geração.

O Brasil não está na lista desses países, mas a Apple deve encontrar aqui um mercado pronto para aceitar tablets mais leves e menores. Segundo a Nielsen, desde maio os tablet com telas menores representam mais da metade dos aparelhos vendidos no Brasil. E o número vem aumentando a cada mês. Em agosto, quase dois terços (65,1%) dos tablets vendidos no País tinham telas de até 7,9 polegadas. Já os tablets com mais de 8 polegadas, o que inclui o iPad, representaram o restante das vendas.

"A Apple também quer marcar este segmento de tablets menores com o seu bem sucedido produto, o iPad", disse Thiago Moreira, diretor de telecom da Nielsen. "Como este segmento vem crescendo, possivelmente vamos observar um incremento nas vendas, principalmente no fim do ano, que é um período de vendas mais altas, puxadas por causa do Natal."

No total, a Apple diz já ter vendido 100 milhões de unidades do iPad desde o primeiro modelo. Ela lidera no mercado de tablets, mas os concorrentes têm conseguido também seu espaço. O que a empresa faz agora é dificultar o avanço de outros fabricantes, ao mesmo tempo que se protege para não perder sua liderança.

A nova geração do iPad - que tem processador mais rápido e resolução de tela maior - é lançada apenas sete meses depois do modelo anterior e na mesma semana que a Microsoft começou a vender seu novo tablet Surface com o Windows 8, o primeiro computador produzido pela empresa. Já com um iPad menor, a Apple também vai para cima de Google, Amazon, Samsung e de outros fabricantes que têm tablets mais baratos com telas de 7 polegadas, competindo em uma área na qual Apple ainda não tinha um aparelho próprio.

Portátil, não móvel. O iPad Mini é mais caro, mas também é mais leve do que seus concorrentes, como o Kindle Fire HD (395g) e o Google Nexus 7 (340g). "Por que o peso é tão importante? Porque quanto mais leve e menor for o tablet, é mais provável que ele possa ser usado em mais lugares, principalmente fora de casa", escreveu Sarah Rotman Epps, analista sênior da consultoria Forrester Research, em seu blog. Ela afirma que a maioria das pessoas usa os tablets dentro de casa, ao mesmo tempo que assistem à televisão ou quando estão na cama. "Tenho dito repetidamente que os tablets hoje são 'aparelhos portáteis, mas não verdadeiramente móveis', mas um iPad Mini pode mudar essa diferença."

Mas, se na área dos portáteis a Apple tem uma larga vantagem sobre os concorrentes, com 275 mil aplicativos disponíveis para o iPad, ela ainda fica atrás no setor dos computadores tradicionais. Com os novos lançamentos, ela continua a velha briga contra os PCs com Windows. Seus computadores com preços altos, historicamente vendem menos do que as máquinas com Windows.

"O lado bom para eles é que continuam a aumentar sua participação nas vendas de notebooks e desktops, o que mostra que ainda há uma oportunidade de crescimento para eles, especialmente em um ano de renovação para a Microsoft", continua Bajarin, da Creative Solutions.

O bom momento da Apple é notado no interesse dos consumidores por seus produtos. Em um shopping de San Jose, enquanto a loja da Apple estava lotada, a loja da Microsoft - com um ambiente aberto e bem iluminado, mesas para testar os produtos e atendentes prontos para tirar quaisquer dúvidas -, praticamente em frente, atraía cerca de um terço da quantidade de clientes da concorrente. Na tentativa de modernizar sua marca, seus produtos e suas revendas, a Microsoft fica cada vez mais parecida com a Apple.