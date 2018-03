Mesmo com tarifa zero, Agudos terá protesto nesta sexta Uma das três cidades do Brasil que têm tarifa zero de transporte público, Agudos, no interior de São Paulo também terá uma manifestação. Marcado para as 18h desta sexta-feira, 21, o ato, batizado de "Movimento Agudense" nas redes sociais, tem mais de mil pessoas confirmadas na página do evento no Facebook . O município, a 330 km de São Paulo, tem 36 mil habitantes.