Messenger muda de cara e ganha funções Se você gosta de personalizar a aparência dos programas que usa, digite download.live.com em seu navegador e baixe o novo Messenger. O mensageiro mais popular entre os brasileiros ganhou janelas maiores e muito mais cores. Usuária do programa desde 2000, Camila Alves adorou as mudanças. Para ela, a mudança da exibição da foto do contato da direita para a esquerda e o tingimento das mensagens já enviadas de laranja, por exemplo, ajudaram a dar mais clareza à interface. "Ficou mais bonitinho. Adorei também poder colocar os amigos com quem mais converso em um grupo separado", afirma a gerente de 32 anos. O novo grupo de Favoritos funciona como um link rápido para aquelas pessoas de quem você não larga online. Sem prejuízo para a classificação original do contato – ou seja, ele continua no grupo de Amigos ou Família –, seu nome aparece também logo no princípio da janela do mensageiro. Mas as mudanças na nova versão, em fase de testes, vão além da estética. Transformado em vitrine dos serviços online da Microsoft, o Messenger ganhou um espaço para mostrar a movimentação online: sua e de seus amigos. Se alguém publica uma nova foto ou escreve uma descrição ou tagline diferentes, você é alertado por uma mensagem de texto logo acima da barra de publicidade. O melhor dessa função é não ser restrita aos serviços da Microsoft. Até o fim do ano será possível receber alertas das mudanças postadas nos álbuns virtuais do Flickr ou nos blogs hospedados no WordPress, entre outros. Bastará que você cadastre em seu perfil no Windows Live os endereços usados nos outros serviços, da mesma forma que faz para incluir conteúdo em RSS.