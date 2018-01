Messenger terá ferramenta para denunciar pedofilia Os usuários do Windows Live Messenger ou MSN Messenger (software de mensagens instantâneas produzido pela Microsoft) podem, com um simples clique, denunciar à polícia comportamentos suspeitos de outros usuários, em particular os de possíveis maníacos sexuais. A Microsoft criou o projeto com a colaboração da Child Exploitation and Online Protection (Ceop), uma organização britânica que luta contra os abusos sexuais. No software da Microsoft foi introduzido um ícone com o logotipo da organização, com o qual o usuário pode entrar em contato online com a polícia. Também está prevista a possibilidade do usuário do bate-papo, independente de sua proveniência, ter acesso a uma força-tarefa global (Virtual Global Taskforce, VGT), uma aliança entre agências de combate ao crime, com o objetivo de receber sugestões sobre a proteção dos próprios dados pessoais ou se prevenir contra todo tipo de ameaças. "O trabalho conjunto da Ceop e Microsoft visa impedir que crianças a adolescentes sejam vítimas do assédio sexual", disse Jim Gamble, diretor-executivo do Ceop e presidente da VGT.