Messenger TV estréia no MSN

Quem entrar hoje no MSN, o comunicador instantâneo da Microsoft, irá encontrar uma novidade: o Messenger TV. É uma ferramenta multimídia que possibilita a duas pessoas assistirem – via MSN Messenger – a um vídeo em comum ao mesmo tempo e interagirem com ele. Para usar o Messenger TV não há segredo. Seu funcionamento é o mesmo de quando se envia um arquivo para alguém da lista de contatos. A diferença é que agora se abre uma janela – dentro do programa – onde pode-se escolher um filmete do MSN Video (http://video.msn.com) a ser visualizado em conjunto com a pessoa desejada. Desde o final da semana passada já era possível (tentar) testar a ferramenta. O serviço não estava pronto e não funcionou em nenhuma das tentativas realizadas pelo Link. A convite da Microsoft, pudemos conferir mais tarde com exclusividade como funciona o bichinho. O primeiro passo obviamente é abrir o comunicador Windows Live Messenger, o MSN. Escolha alguém de sua lista, depois selecione a opção "Exibir Lista de Atividades" e, em seguida, o ícone Messenger TV. O amigo escolhido irá receber uma mensagem dizendo que você está convidando-o para iniciar o Messenger TV. Seu contato deverá clicar em "Aceitar". Feito isso, na própria janela de conversação (à esquerda) irá se abrir uma outra janela (agora à direita), que carregará dentro dela a página do MSN Video, exibindo todos os seus canais (música, cinema, etc) e conteúdos. Conforme você selecionando essas opções, o amigo vê na tela o seu passo-a-passo. Exemplo: "Seu amigo selecionou o canal Música>MSN in Concert>Avril Lavigne". A transmissão começa simultaneamente para os dois e quem fez o convite pode controlá-la: pausar o vídeo, abrir outro, etc. Dá para conversar enquanto o conteúdo é exibido. Algo interessante é que o Messenger TV se adapta à língua da localidade de onde o usuário está teclando. Assim: se eu estou no Brasil e meu amigo, na França, quer mostrar um vídeo, o menu dele surgirá na minha tela em português, não em francês. Dentro do próprio Messenger TV há um ícone interessante "Clique Aqui para Compartilhar". Nele, dá para passar ao seu contato a interessante possibilidade de "comandar o seu controle remoto". Explico: ao realizar isso, seu amigo é quem passará a controlar o vídeo assistido por vocês dois – ele pode pausar o conteúdo e/ou selecionar outro no MSN Video. Segundo Andréa Fornes, produtora executiva do portal MSN, o Messenger TV está em sua primeira fase, pois só possibilita a opção de compartilhar o conteúdo editorial próprio do MSN Video, como séries e programas licenciados oficialmente. O material feito pelo usuário comum, identificado no site de vídeos como Soapbox, deverá ser integrado ao Messenger TV em breve.