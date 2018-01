Messi quebra recorde de três gols em um jogo e Barcelona assume liderança do Espanhol

Messi entrou em ação depois do segundo tempo no Camp Nou para registrar seu 32º hat-trick pelo Barça, isso em um intervalo de apenas 12 minutos. Com isso, o argentino quebrou o recorde de maior número de hat-tricks marcados no futebol espanhol, que ele dividia com o ex-atacante do Athletic Bilbao Telmo Zarra.

A proeza do craque do Barça no segundo tempo diante de uma equipe com 10 homens -- Tito fora expulso pelo Rayo Vallecano, e depois, no fim do jogo, o Barcelona também teve a saída de Dani Alves com dois cartões amarelos -- incluiu um gol marcado em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Barcelona voltou à liderança do Campeonato Espanhol, com os líderes com o mesmo número de partidas disputadas pela primeira vez desde o começo de novembro.

O time azul-grená agora tem 62 pontos, um a mais que o Real Madrid, derrotado diante do Athletic Bilbao no sábado, e agora tem a "pole position" para o grande clássico entre as duas equipes que acontece daqui a duas semanas no Camp Nou.

O Barça abriu o placar no primeiro chute a gol, com Xavi colocando Suárez livre na área. O uruguaio, com um arremate cirúrgico da entrada da área, chutou com a parte externa do pé direito para deslocar o goleiro.

Quatro minutos depois do intervalo, as comportas se abriram e Gerard Piqué aproveitou para marcar o segundo gol após cabeçada de Jordi Alba que bateu na trave e voltou na área.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Suárez sofreu pênalti marcado por Tito, que foi expulso. Na cobrança, Messi foi parado por Cristian Alvarez, mas o árbitro ordenou a repetição da cobrança devido à invasão da área.

Inevitavelmente, Messi não desperdiçou a segunda oportunidade e marcou. Depois, aos 18 minutos, o argentino foi às redes de novo ao aproveitar um rebote, antes de completar seu histórico hat-trick, o 24º dele no Campeonato Espanhol, cinco minutos mais tarde. Ele agora tem 32 hat-tricks no futebol espanhol, à frente de Cristiano Ronaldo com 27.

Alberto Bueno fez o gol de honra do Rayo cobrando pênalti depois de ser parado dentro da área por Alves, também mandado para o chuveiro mais cedo.

Messi, ainda não satisfeito, colocou Suárez na cara do gol nos acréscimos da partida, e o uruguaio deu o número final da goleada.

Ainda neste domingo, o terceiro lugar do Campeonato Espanhol está em jogo com a partida entre Atlético de Madri, com 54 pontos, e Valencia, com um ponto a menos.

(Por Tim Hanlon)