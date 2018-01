Meta de exportação de software não será cumprida, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, admitiu nesta quinta que o Brasil não vai cumprir a meta de exportar US$ 2 bilhões em softwares de serviços no ano que vem. A meta foi estabelecida em 2004. "Tudo indica que não vamos cumprir", afirmou. Segundo, Furlan, neste ano o Brasil deverá ultrapassar a barreira dos US$ 500 milhões nessa área, mas a velocidade de crescimento das vendas externas em softwares de serviços é insuficiente para alcançar os US$ 2 bilhões no ano que vem. O ministro atribuiu o atraso no cumprimento da projeção ao fato de que nenhuma empresa se habilitou até agora para participar das plataformas de exportação de serviços, que foram definidas na MP do Bem. "Isso aconteceu por conta da regulamentação", disse. Furlan também lamentou o fato de o governo ainda não ter terminado a elaboração do sistema de comércio exterior de serviços, criado para amparar as transações nesta área. "Estamos atrasados, mas as empresas avançam. Porém, essa meta arrojada ficará para 2008 ou 2009", finalizou. O ministro participou do seminário "Fórum Brasil com Z", promovido pelo Grupo Estado, na capital paulista.