Meta é chegar a 4 milhões de redes até o fim de 2010 Lançado em fevereiro de 2007, o Ning chama a atenção pela sua velocidade de crescimento. A cada 30 segundos, uma nova rede social é criada. No final do ano passado, eram 150 mil sites hospedados no serviço. Hoje, são 500 mil. E a perspectiva é chegar a 4 milhões até 2010. Quem está por trás do fenômeno é um pioneiro da internet e uma investidora do mercado de ações. Marc Andreesen, criador do navegador Netscape – que sucumbiu ao poderio da Microsoft nos anos 90 –, e a executiva Gina Bianchini tiveram a idéia de criar o site em 2004. Os dois, que já foram namorados, já haviam trabalhado juntos em uma empresa de softwares para marketing, que foi vendida em 2003. A idéia por trás do Ning, que demorou três anos para ser desenvolvido, é aproveitar o aspecto viral da rede para aumentar o número de usuários e, assim, lucrar com anúncios. Pelas contas dos responsáveis pela rede, em um mês, cada um que monta uma rede social traz 128 usuários novos para o serviço para montarem seus perfis. Isso faz com que, a cada 137 dias, o site dobre de tamanho em número de usuários. Mas a idéia do Ning é bater de frente com gigantes como Orkut e MySpace? Não por enquanto. "Os grandes sites já prontos irão se tornar obsoletos", disse Gina recentemente no MIT, nos EUA. "Isso não ocorrerá hoje, mas as pessoas no futuro irão preferir ter mais liberdade em um ambiente onde podem criar."