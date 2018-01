Metade dos britânicos trocaria sexo por TV de plasma

Quase metade dos homens britânicos desistiria do sexo por seis meses em troca de uma TV de plasma de 50 polegadas, informou uma pesquisa nesta sexta-feira, 8. A rede varejista de produtos eletrônicos Comet oviu 2 mil homens e perguntou a eles se haveria algo do qual desistiriam por uma televisão gigante, um dos mais novos "itens obrigatórios" para os consumidores. A companhia descobriu que 47% dos homens parariam de fazer sexo por meio ano, em comparação a apenas um terço das mulheres. "Parece que o tamanho importa mais para os homens do que para as mulheres", disse a empresa. Um quarto dos entrevistados afirmou que pararia de fumar, e quase o mesmo número de entrevistados abdicaria do chocolate.