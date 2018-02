Meteorologia prevê chuva do litoral do ES ao RN

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva localizadas no litoral do Rio Grande do Norte, norte do Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, centro-norte do Amazonas, do Pará, em Roraima e Amapá. O céu ficará nublado no norte de Minas, centro da Bahia, oeste de Alagoas, centro de Pernambuco e da Paraíba.

Já nas demais áreas do País, a segunda-feira será mais um dia ensolarado. Em algumas localidades, a umidade relativa do ar estará baixa, com valores que poderão ficar em torno dos 30%, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rondônia e Mato Grosso.

São Paulo

O dia começou com temperatura em torno dos 14ºC e visibilidade reduzida por névoa úmida nos aeroportos e em diversos bairros da capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), no decorrer da semana o tempo não deve mudar muito, já que uma massa de ar seco atua sobre boa parte do País, impedindo a formação de nuvens de chuva, o que prejudica a qualidade do ar.

As madrugadas permanecem com temperaturas baixas, em torno dos 14ºC, enquanto que ao longo do dia haverá predomínio de sol com poucas nuvens. Os índices de umidade relativa do ar continuam baixos, em torno dos 35% na Grande São Paulo. Essa condição atmosférica também dificulta a dispersão dos poluentes.