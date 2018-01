Metrô de SP economiza US$ 900 mil com software livre A Companhia do Metrô de São Paulo, histórico usuário de soluções de código aberto como o sistema operacional Linux e o pacote de aplicativos de escritório OpenOffice, divulgou o balanço do projeto de implantação da ferramenta PostgreSQL, um bando de dados de código aberto, iniciado em 2001. Segundo a empresa, a solução atingiu os níveis de conformidade necessários e, por seu baixo custo, possibilitou a economia de US$ 990 mil com a não contratação de licenças de uso de sistemas proprietários. Para que as metas fossem alcançadas, ações conjuntas entre a Dextra, empresa vencedora do processo licitatório destinado à implantação do projeto, e o Metrô foram necessárias. Houve treinamento de administradores de bancos de dados paro gerenciamento do ambiente PostgreSQL e para o uso de recursos do projeto, além de palestras de aculturamento, criação de FAQ PostgreSQL (um banco de perguntas e respostas de dúvidas mais freqüentes), facilidades de acesso aos dados replicados, apoio ao desenvolvimento e migração de aplicações, definição de uma interface amigável de acesso a dados e uso do pacote de software livre OpenOffice.