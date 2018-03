Metrô de SP pode adotar gestão usada em Nova York O Metrô de São Paulo pode adotar em breve alguns métodos de gestão do sistema de Nova York. O governador José Serra (PSDB) e o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, estão nos Estados Unidos visitando as obras do plano de expansão da cidade americana. Dentre os destaques, eles apontam que podem ser ?importadas? algumas técnicas de escavação de rochas de difícil perfuração, além da forma como as estações já prontas são administradas.