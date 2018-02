Metrô de SP realiza campanha de segurança

Para reforçar a mensagem entre o público, serão instalados 1.300 cartazes nas quatro linhas do Metrô e 500 mil folhetos com dicas para cuidados com os pertences. Também haverá ainda a veiculação de mensagens sonoras de alerta pelos alto-falantes das estações e trens.

O "Disk Denúncia" (7333-2252) está à disposição para que, quando presenciarem alguma anormalidade, enviem um SMS com as características do infrator e o número do carro, facilitando a atuação das equipes de segurança.