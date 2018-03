Metrô de SP tem problemas em três linhas nesta quinta

O embarque estava sendo feito apenas na plataforma 2, e os usuários encontram filas de até 25 minutos para conseguir entrar na estação. Muitas pessoas optaram pelo ônibus para chegar ao trabalho.

Mais cedo, duas linhas do Metrô começaram a operação desta quinta com circulação prejudicada e redução de velocidade. Segundo a companhia, um problema em um equipamento de via que controla as composições afetou as linhas 2-Verde e 3-Vermelha entre 4h40 e 5h45. Apesar de o problema já ter sido solucionado, muitos passageiros enfrentaram dificuldades.

Na Linha 3-Vermelha, que liga as regiões leste e oeste de São Paulo, a falha aconteceu entre as estações Belém e Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Na Linha 2-Verde, que começa na zona sul e passa pela Avenida Paulista, o problema foi verificado entre as estações Sacomã e Vila Prudente. A velocidade ficou reduzida até às 5h18. Também houve reflexos na Linha 1-Azul, a maior da companhia.

O Metrô afirma que, no horário em que o problema ocorreu, a redução de velocidade não traz grandes complicações, porque o intervalo entre os trens é normalmente maior e o movimento de usuários ainda é pequeno.