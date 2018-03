Metrô de SP vai desapropriar 136 imóveis na zona sul

Dentre as áreas em processo de desapropriação que chegarão à Justiça nos próximos dias estão cerca de 40% de imóveis residenciais. O restante é de uso comercial e empresarial. Todas fazem parte da segunda etapa do prolongamento da Linha 5 - com seis quilômetros de extensão -, que deverá ser concluída em 2011. A primeira etapa terá as Estações Campo Belo e Adolfo Pinheiro, com 5,6 quilômetros. Já estão em operação desde 2002 cerca de 8,4 quilômetros de linha, entre o Capão Redondo e o Largo Treze, em Santo Amaro.

O Metrô informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que a partir de hoje estará no site da companhia a localização das áreas que darão lugar à nova linha, com pequeno mapa desses pontos. A presidente da Associação dos Amigos e Moradores de Moema, Lygia Horta, disse que já recebeu inúmeros telefonemas de moradores do bairro à procura de informações sobre as desapropriações, mas que ela mesmo não sabe de nada. ?Procuramos o Metrô para obter informações, mas é um jogo de empurra. A gente telefona lá, e um passa a ligação para o outro, mas ninguém responde nada de concreto?, afirmou Lygia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.