Metrô do Rio fecha estação na zona norte por causa de tiroteio O Metrô Rio fechou uma estação na Zona Norte por duas horas e meia neste domingo (18) por causa de um tiroteio. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), traficantes de drogas de facções rivais voltaram a trocar tiros na zona de mata no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.