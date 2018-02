Metrô é autorizado a abrir Estação Fradique Coutinho Prevista para ser aberta ainda neste mês, a Estação Fradique Coutinho da Linha 4-Amarela do Metrô recebeu o último aval necessário para a sua inauguração. De acordo com o governo do Estado de São Paulo, a licença ambiental de operação (LAO), emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), foi lançada no último dia 30, mas publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Mesmo assim, a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) afirma ainda não saber a data exata do início do funcionamento da parada.