Metrô e CPTM têm nova assembleia marcada para hoje Os funcionários do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizam na noite desta segunda-feira, 3, nova assembleia para decidir se paralisam as atividades a partir da 0h desta terça-feira, 4. A greve, inicialmente marcada para o dia 28, foi adiada em reunião da última segunda-feira. A categoria espera uma nova proposta do governo do Estado, que na semana passada ofereceu um reajuste de 6,42% - os metroviários reivindicam uma reposição salarial de 7,43%.