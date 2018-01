Metrô orienta torcedor sobre desembarque no Maracanã O Metrô Rio recomenda aos torcedores que se encaminham ao Maracanã para assistir o jogo Argentina e Bósnia que eles optem pela estação mais próxima de acordo com o portão de entrada indicado no ingresso. As estações ficam a 10 minutos de caminhada do estádio e o trajeto será sinalizado com placas instaladas pela Prefeitura.