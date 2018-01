MetroComm lança dois notebooks Avensis Aumentando a disputa no cada vez mais competitivo mercado de notebooks, a distribuidora MetroComm começou a vender no Brasil os notebooks AU 512 LWCI e AU 511 LWCI da fabricante Avensis, marca que a companhia distribui no País há seis anos. Desenvolvidos e fabricados no Brasil, esses novos equipamentos devem vender mais de 300 unidades por mês, o que deve triplicar a comercialização de produtos Avensis até julho de 200, segundo a MetroComm. O modelo AU 512 LWCI, por exemplo, possui certificação para o Windows Vista, da Microsoft, e totalmente compatível com as versões Home Premium e Windows Vista Business, ativando a nova interface AERO do sistema Operacional, que possui importantes recursos gráficos. Esse notebook suporta o processador Core 2 Duo da Intel e alcança alta performance devido ao novo chipset Intel 945GM, que permite tirar o máximo proveito do equipamento. O computador também possui um disco rígido de alta capacidade com a nova tecnologia SATA de 120GB. Com leitor de cartões de multimídia, o AU 512 LWCI traz conexões para periféricos e gravador de CD e DVD, além de tela LCD widescreen de 15 polegadas, além de conexão Wi-Fi e microfone embutido. Ideal para pequenas corporações e consumidores finais devido ao seu custo mais acessível, o AU 511 LWCI possui sistema operacional Microsoft Windows XP Professional, Home ou até mesmo o novo Windows Vista na versão Home Basic, suporta até processador Pentium M 2.13 GHz da Intel e o chipset Intel 915GM. O equipamento possui tela de 15 polegadas widescreen com resolução de 1280x800 pixels, microfone embutido, leitor de DVD e gravador de CD, memória de 4 GB DDR2 533MHz e disco rígido SATA de 120 GB.