Metroviários de São Paulo anunciam estado de greve Os funcionários da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) declararam ontem estado de greve, em reunião na sede do sindicato. De acordo com o sindicato, a decisão foi uma "resposta da categoria à intransigência do Metrô". Entre as reivindicações dos funcionários do Metrô, estão 35,37% de reajuste salarial (7,95% de inflação e 25,5% de aumento real), acréscimo de 13,25% para o vale-refeição (de 247,69 para 379,80 reais), plano de saúde para aposentados e reposição do quadro de empregados.