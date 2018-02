Metroviários de São Paulo decidem não fazer greve nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Em assembleia realizada na noite desta terça-feira, 12, cerca de 500 trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiram suspender a greve que estava prevista para esta quarta-feira, 13, e continuar pressionando o Metrô pelo cumprimento do acordo coletivo.

"A categoria decidiu manter a mobilização, mas optou por não fazer greve neste momento", afirmou o secretário-geral do sindicato, Paulo Pasin. Segundo ele, não há previsão sobre a realização de novas assembleia para discutir a questão.

De acordo com Pasin, os trabalhadores tentaram diversas negociações e o Metrô descumpriu itens do acordo coletivo selado no início do ano, como a equiparação salarial e planos de carreira. "Teve audiência de conciliação hoje pela manhã que não resolveu, agora a decisão vai depender da assembleia", afirmou mais cedo ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.