Metroviários descartam nova greve na quinta-feira em São Paulo Os metroviários de São Paulo descartaram uma nova greve e vão trabalhar normalmente na quinta-feira, dia da abertura da Copa do Mundo, em assembleia realizada nesta quarta-feira, afastando os temores de paralisação no principal meio de transporte que dá acesso à Arena Corinthians, palco do jogo de abertura.