Metroviários do Rio se reúnem para decidir greve Cerca de 300 metroviários do Rio estavam reunidos, na noite desta terça-feira, 10, na sede do sindicato da categoria, na Praça da Bandeira, na zona norte da capital, para decidir sobre a paralisação da categoria. Ao contrário do que costuma acontecer em assembleias, quando a votação é feita com mãos erguidas e o resultado aferido por contraste, os metroviários optaram por votos secretos, por escrito, depositados em urnas distintas. Somente os sindicalizados poderiam participar da decisão sobre a paralisação.