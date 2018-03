'Meu filho foi discriminado', diz Clara Colker Em sua página no Facebook, Clara Colker, filha da coreógrafa Deborah Colker, publicou relato do que se passou no voo 1556, da Gol, em que viajavam nessa segunda-feira, 19, no trecho de Salvador ao Rio. O comandante da aeronave se recusou a decolar por causa de uma doença de pele (epidermólise bolhosa) não contagiosa de Theo, filho de Clara, que completa 4 anos nesta quarta-feira, 21. Deborah disse que vai processar a companhia.