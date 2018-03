Meu pai vai chorar até o final da manhã, diz Ronald

Ao final do desfile, uma multidão ovacionava Ronaldo embaixo do carro alegórico, com gritos carinhosos como "gorducho" e "fenômeno". O jogador precisou ser levado pela empilhadeira do carro alegórico até a área da Rede Globo de televisão, onde se encontra no estúdio móvel para conceder entrevista. No trânsito em cima da empilhadeira, Ronaldo tentava driblar a emoção e a adrenalina para acenar para o público, que o seguiu até as grades da área da TV Globo.

Ronald chegou ao estúdio da emissora com o coração acelerado. "Animal, adrenalina pura. O público foi demais com a gente", completou o filho do craque, que está prestes a completar 14 anos e dá risada quando dizem que se parece com o pai.