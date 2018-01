Mexicana Telmex anuncia queda de 12% no lucro do 2o tri A empresa mexicana de telecomunicações Telmex, do bilionário Carlos Slim, anunciou na terça-feira uma queda de 12 por cento no lucro líquido do segundo trimestre deste ano, abalado por receita menor, uma vez que o tráfego de chamadas diminuiu.