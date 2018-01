Mexicano Moreno sofre fratura na tíbia em último jogo do Mundial

A Holanda eliminou o México com um gol de pênalti de Klaas-Jan Huntelaar no minutos finais do segundo tempo da partida que deu uma vitória dramática e a classificação para as quartas de final na Copa.

"Infelizmente tem uma fratura da tíbia", afirmou à rede de TV Azteca Héctor González Iñarritu, diretor de seleções nacionais.

Moreno, de 26 anos, sofreu a fratura no fim do primeiro tempo em uma jogada em que recebeu um chute do atacante Arjen Robben na perna direita. Moreno teve de ser retirado de campo numa maca.

(Reportagem de Carlos Calvo Pacheco)