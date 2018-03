México ainda tenta encontrar origem da epidemia de gripe

Já em meados de março havia casos - agora identificados como possíveis vítimas do vírus H1N1, da gripe suína - separados por centenas de quilômetros de distância, o que complica a busca pela origem da epidemia que já matou 149 pessoas no país.

A gripe, que mistura DNA de vírus humanos, suínos e aviários, apareceu nas últimas semanas nos Estados de Oaxaca, Veracruz (perto da costa do Golfo do México), Baixa Califórnia (fronteira com EUA) e San Luis Potosí (centro).

E, independentemente dos casos que os médicos começaram a registrar, duas crianças adoeceram na Califórnia no final do mês passado, vitimadas pelo vírus que mais tarde revelou ser o da gripe suína.

"De onde veio o vírus? Não sabemos. Alguém veio da Califórnia ou alguém foi do México para a Califórnia? Não temos essa informação", disse o ministro mexicano da Saúde, José Córdova.

A Organização Mundial da Saúde diz que muitos dos casos confirmados no México e nos EUA são geneticamente idênticos. Especialistas dizem que provavelmente a doença surgiu em um porco contaminado com vírus das gripes aviária e humana.

"Em algum momento numa zona rural alguém entrou em contato com um porco que estava contaminado, ou quando ele foi transportado, ou no abatedouro", disse o médico Joan Nichols, do Departamento Médico da Universidade do Texas.

Mesmo que esse animal estivesse no México, é provável que tenha sido importado dos EUA. O México é o maior importador de suínos norte-americanos.

De acordo com Nichols, o fato de todas as mortes terem acontecido no México sugere que a doença apareceu nesse país.

As autoridades mexicanas ficaram atentas ao surto depois da morte da mulher em Oaxaca, inicialmente diagnosticada com um coronavírus (a mesma família dos vírus que provocam a síndrome respiratória aguda grave, ou Sars), e não um vírus "influenza" (gripe).

Ente os casos posteriormente descobertos havia um grande foco de "influenza" perto de Perote (Veracruz), notificado em 2 de abril. A presença de uma grande fazenda de porcos nos arredores gerou especulações de que aquela pequena cidade seria o epicentro da epidemia.

Mas o governo mexicano descartou Perote como origem do surto, argumentando que quase todas as cerca de 20 vítimas da gripe no local deram positivo para um outro vírus da "influenza", o H3N2. A única exceção foi um menino de 4 anos, confirmado com o vírus H1N1.

As autoridades agrícolas mexicanas dizem ter inspecionado a fazenda de porcos dos arredores de Perote no fim de semana, sem localizar nenhum animal com doença respiratória. Em nota divulgada na terça-feira, o governo mexicano disse que em nenhum lugar do país foi encontrado um só porco que estivesse contaminado com o vírus.